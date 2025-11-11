В День Лачплесиса Ринкевич призывает не терять готовности защищать страну в повседневной жизни
В День Лачплесиса президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал граждан с уверенностью смотреть в будущее, поблагодарил военных и союзников, и напомнил о 90-летии Памятника Свободы — символа решимости и силы страны.
День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.
Как сообщили в канцелярии президента, Ринкевич поблагодарил военнослужащих вооруженных сил Латвии и их семьи, а также союзников за поддержку в обороне страны. Ринкевич напомнил, что в этом году исполняется 90 лет со дня освящения Памятника Свободы и первого почетного караула. Традиция была прервана в 1940 году, но восстановлена 33 года назад.
Ринкевич процитировал бывшего президента Латвии Альберта Квиесе, который при открытии памятника сказал: "Памятник говорит с нами из прошлого через настоящее в будущее", подчеркнув его значение как символа силы и решимости Латвии.
В заключение президент призвал граждан решительно оберегать страну не только в праздники, но и в будни.
Как сообщалось, День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над войсками Бермонта 11 ноября 1919 года.