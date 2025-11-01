Не напрасен лишь тот день, когда пишешь. Художник Раймонд Стапранс отпраздновал 99-летие

«Я вырос в Латвии и всегда — в страхе. И не от каких-то русских, немцев или евреев. А от чистокровных латышей. Таких же, как я. Латыш латышу — волк. Это то, что я хотел сказать в мемуарах. И это то, чего латыши в Латвии не хотят слышать. Понятно, что и здесь, в Америке, этого тоже не хотят слышать».