Эксперты призвали смотреть не только на прогноз погоды, но и на свой гардероб перед выходом в темноту

Пешеходы должны передвигаться по левой стороне дороги, где видят траекторию автомобиля, и, если он двигается на них, могут прыгнуть в кювет или кусты. Лучше всего передвигаться в темноте в светоотражающем жилете, но полезен будет даже маленький отражатель, особенно если использовать его правильно. Бессмысленно прикреплять отражатель к рюкзаку - он должен быть спереди, и не на шапке, а ниже, потому что ближний свет фар автомобиля освещает нижнюю часть идущего по дороге. Если часто приходится ходить по дороге в темное время суток, следует выбирать светлую одежду - белые брюки видны намного дальше, чем черные или серые.