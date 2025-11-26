Здание Латвийского радио.
В Латвии
Сегодня 11:01
Планируется, что LSM сохранит частоты Латвийского радио 4 в Латгале
Со следующего года, когда будет прекращено вещание программы Латвийского радио 4 на русском языке, в распоряжении общественного СМИ (LSM) будут оставлены используемые им частоты в Латгале, сообщил в интервью Латвийскому радио председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.
В настоящее время планируется, что частоты в Латгале останутся в распоряжении LSM, а остальные будут предложены другим СМИ на коммерческой основе.
Прекращение вещания Латвийского радио 4 Аболиньш назвал одним из важнейших изменений в латвийском радиоэфире, отметив, что "на деньги общества больше не будет финансироваться контент на русском языке".
При этом он отметил, что в электронных СМИ вещание на русском языке по-прежнему будет доминирующим, так как, например, в радиоэфире продолжат вещать 15 станций на русском языке.
Аболиньш считает, что ликвидация контента на русском языке приведет к тому, что русскоязычные жители Латвии будут больше потреблять контент на латышском языке.