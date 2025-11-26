Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:53
Юрмальская городская дума предупреждает: не выходите на лед!
Учитывая прогноз погоды, в Юрмале вступил в силу запрет на нахождение на льду городских водоемов.
Как сообщили в самоуправлении, с сегодняшнего дня вступает в силу запрет находиться на льду внутренних публичных и других водоёмов, находящихся в ведении Юрмальского самоуправления, а также на водах, прилегающих к морскому побережью в административной территории города.
Запрет введён, учитывая погодные условия, метеорологические прогнозы и возможное образование ледяного покрова.