Юрмальская городская дума предупреждает: не выходите на лед!

Учитывая прогноз погоды, в Юрмале вступил в силу запрет на нахождение на льду городских водоемов.

Как сообщили в самоуправлении, с сегодняшнего дня вступает в силу запрет находиться на льду внутренних публичных и других водоёмов, находящихся в ведении Юрмальского самоуправления, а также на водах, прилегающих к морскому побережью в административной территории города.

Запрет введён, учитывая погодные условия, метеорологические прогнозы и возможное образование ледяного покрова.

