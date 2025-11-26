Актер Всеволод Шиловский ушел из жизни в 87 лет

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и до 1987 года работал во МХАТе, совмещая театр с активной съемочной деятельностью. На счету Шиловского более 150 работ в кино и на телевидении. Среди наиболее запомнившихся ролей: отец главной героини в «Интердевочке», Авель Доброгласов в комедии «Светлая личность», роли в «Военно-полевом романе», «Жизни Клима Самгина», «Влюблен по собственному желанию», участие в сериалах «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».