Актер Всеволод Шиловский ушел из жизни в 87 лет
26 ноября на 88-м году жизни скончался советский и российский актер, режиссер и педагог Всеволод Шиловский. По данным Telegram-канала Shot, актер лечился от тяжелой формы гепатита.
Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и до 1987 года работал во МХАТе, совмещая театр с активной съемочной деятельностью. На счету Шиловского более 150 работ в кино и на телевидении. Среди наиболее запомнившихся ролей: отец главной героини в «Интердевочке», Авель Доброгласов в комедии «Светлая личность», роли в «Военно-полевом романе», «Жизни Клима Самгина», «Влюблен по собственному желанию», участие в сериалах «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
Помимо актерской работы, Шиловский занимался режиссурой, поставив фильмы «Избранник судьбы», «Аферисты» и «Днем за днем». Он также подарил голос культовым персонажам грампластинок: Коту в сапогах, Рикки-Тикки-Тави и Белому Кролику из «Алисы в Стране чудес». Многие годы Шиловский руководил актерской мастерской во ВГИКе. В 2017 году создал свой театр-студию, который называл «Мой маленький МХАТ».
У Всеволода Николаевича было три брака и двое сыновей. Старший сын Илья, также актер, умер четыре года назад от проблем с сердцем. У него осталась дочь Аглая, продолжившая актерскую династию. Младший сын Павел занимается бизнесом в киноиндустрии.
В последнем интервью в феврале 2025 года артист говорил, что полон планов и счастлив.