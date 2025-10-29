Трудные времена заканчиваются для трех знаков зодиака после 30 октября 2025 года
После 30 октября 2025 года трудные времена подойдут к концу для трёх знаков зодиака. Этот день станет мощной точкой откровения и внутренней трансформации. Соединение Меркурия с Плутоном приносит перемены — глубокие, очищающие и решающие. И если для этого нужно пройти через что-то непростое, значит, так тому и быть.
Три знака зодиака почувствуют, что тяжёлый период наконец завершается. И это не где-то в далёком будущем — перемены происходят уже сейчас. вы сделали всё, что было необходимо, и теперь, наконец, можете вздохнуть с облегчением.
В этот день трудности начнут уходить, а на место сомнений придёт ясность. То, что раньше казалось неразрешимым, начнёт складываться, если вы готовы принять правду и действовать решительно. И вы готовы — и действуете.
♈ Овен
Соединение Меркурия с Плутоном принесёт вам ясность, уважаемые Овны. Препятствия, которые долго давили на вас, наконец начинают обретать смысл, и решения становятся очевидными. 30 октября вы сможете взглянуть на всё под новым углом — без страха и сомнений.
Эта энергия Плутона поможет отпустить накопленное раздражение и увидеть, что все испытания были нужны, чтобы подготовить вас к росту. вы почувствуете лёгкость — знак того, что трудная часть пути позади.
Вселенная говорит вам: доверьтесь себе и будьте смелыми, вы больше не должны страдать. У вас есть сила и понимание, чтобы оставить борьбу позади и построить более гармоничный путь вперёд.
♋ Рак
Когда Меркурий соединяется с Плутоном, ситуации, которые вызывали стресс и тревогу, начнут распутываться — на этот раз в вашу пользу. 30 октября вы получите важную информацию, которая поможет закрыть неприятную главу жизни.
Это момент, когда стоит отпустить беспокойство и освободить место для правильных решений, которые раньше были скрыты. Вселенная ведёт вас к облегчению и новой уверенности. Всё наконец начинает работать на вас, а не против.
Тьма выполнила свою задачу — теперь вы можете шагнуть в более спокойное, стабильное пространство. Энергия Плутона помогает завершить переход и восстановить внутреннее равновесие.
♍ Дева
Мощный сдвиг в восприятии принесёт вам большие перемены, уважаемые Девы, — и начало этому положит день 30 октября. Во время соединения Меркурия с Плутоном вы, наконец, получите ответы, которые давно искали, и сможете действовать уверенно и решительно.
Трудные времена не были случайны — они дали вам важные уроки. Теперь, усвоив их, вы готовы идти дальше. И самое главное — вы почувствуете лёгкость, будто с плеч упал груз. Всё начинает складываться, Дева!
Вы входите в период спокойствия и достижений, осознавая: борьба закончилась. Хватит тянуть за собой прошлое — теперь ваш дух свободен. Впереди нечто удивительное.