Новая эра йоги в Латвии: создан альянс, объединяющий преподавателей и любителей

Организация открыта для всех направлений йоги, ценности которых основаны на классических школах. По словам председателя правления Андиса Медниса, большинство людей приходят в йогу через асаны — это «дверь в дом», но не весь дом. «Альянс создан, чтобы помочь увидеть всю «йога-картину» — фундамент традиций, и помещения, наполненные этикой, дыханием, медитацией и самопознанием», — говорит Меднис.