Планируете визит к врачу в RAKUS на праздники? Учтите - расписание работы больницы изменилось
Рижская Восточная клиническая университетская больница работает в праздники в особом режиме. Стационары функционируют круглосуточно, но большинство амбулаторных приемов и диагностических обследований будут приостановлены с 24 декабря по 1 января.
В период праздничных выходных в конце года с 24 по 28 декабря и 31 декабря, а также 1 и 2 января 2026 года в стационарах RAKUS будет обеспечено непрерывное предоставление необходимых стационарных услуг здравоохранения пациентам, при этом каждое лечебное структурное подразделение организует соответствующее лечение и уход за пациентами отделений.
Амбулаторные врачебные приёмы и диагностические обследования в выходные дни с 24 по 28 декабря и 31 декабря, а также 1 января 2026 года проводиться не будут. В эти даты звонки не будет принимать и единый телефон записи Восточной больницы, поэтому в этот период больница призывает записываться в электронном виде на её сайте. Подробности смотрите на сайте больницы.
В свою очередь, 2 января 2026 года амбулаторные врачебные приёмы и диагностические обследования будут обеспечены в обычном порядке, и будет работать также единый телефон записи. Поскольку в лечебном блоке Восточной больницы рабочий день переноситься не будет, в соответствии с обычным порядком в эту дату будут обеспечены как амбулаторные врачебные приёмы, так и диагностические обследования.
В свою очередь, в субботу, 17 января, которая во многих организациях определена как перенесённый рабочий день, услуги предоставляться не будут, и не будет работать также единый телефон записи.
RAKUS отмечает, что такой порядок, без переноса рабочего дня, особенно в столь насыщенный выходными период, установлен для того, чтобы обеспечить непрерывность лечебного процесса, не создавать недоразумений и предотвратить риски, вызванные изменениями, например, связанные с необходимостью переноса визитов.
В медицинских учреждениях перенос рабочих дней неприменим ко всем процессам, поскольку в больнице лечение и наблюдение за пациентами осуществляются непрерывно, подчёркивают в RAKUS.
Клиника неотложной медицинской помощи и приёма пациентов, а также травмпункт офтальмологии стационара "Бикерниеки", как всегда, будут работать без выходных и круглосуточно, оказывая неотложную медицинскую помощь пациентам в остром состоянии здоровья.
Работа пяти стационаров, клиник и отделений Восточной больницы в соответствии со спецификой каждого структурного подразделения должна быть организована таким образом, чтобы в течение пяти выходных дней с 24 по 28 декабря было обеспечено наблюдение за пациентами, коррекция терапии, перевязки и выполнение необходимых манипуляций, объясняют в учреждении. В случае необходимости будет обеспечено привлечение дополнительного персонала в период выходных дней, обещают в RAKUS.