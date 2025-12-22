Планируете визит к врачу в RAKUS на праздники? Учтите - расписание работы больницы изменилось

Амбулаторные врачебные приёмы и диагностические обследования в выходные дни с 24 по 28 декабря и 31 декабря, а также 1 января 2026 года проводиться не будут. В эти даты звонки не будет принимать и единый телефон записи Восточной больницы, поэтому в этот период больница призывает записываться в электронном виде на её сайте. Подробности смотрите на сайте больницы.