Для латвийской публики выступит одна из ведущих сопрано мира - Марина Ребека

«Марина Ребека — одна из величайших оперных звёзд современности. Её чарующий голос идеально подходит для классической оперной музыки, а безупречное мастерство и естественное, чувственное обаяние покоряют публику по всему миру. Любой ведущий оперный театр счастлив пригласить Марину к себе на сцену, и мы — Фонд развития культуры Андрея Жагарса — счастливы и горды принимать эту выдающуюся латвийскую певицу здесь, на её родине», — сказал Маскатс.