Для латвийской публики выступит одна из ведущих сопрано мира - Марина Ребека
16 октября Фонд развития культуры Андрея Жагарса пригласил широкую публику на пресс-мероприятие, на котором рассказал о предстоящих концертах «МАРИНА РЕБЕКА. Солоконцерт. Друзья — Андрею Жагарсу», которые состоятся 18 октября в Видземском концертном зале «Цесис» и 21 октября — в Латвийской Национальной опере.
Накануне этого события на встрече с журналистами и представителями музыкального мира присутствовали всемирно известная латвийская оперная певица Марина Ребека, художественный руководитель фонда и композитор Артурс Маскатс, дирижёр Микеле Гамба (Michele Gamba), директор Латвийского национального симфонического оркестра Индра Лукина и директор Латвийской Национальной оперы и балета Сандис Волдиньш.
Член правления и художественный руководитель фонда Андрея Жагарса Артурс Маскатс отметил, что этот концерт станет особенным событием для латвийской публики, и фонд чрезвычайно горд возможностью предложить слушателям нечто столь выдающееся.
«Марина Ребека — одна из величайших оперных звёзд современности. Её чарующий голос идеально подходит для классической оперной музыки, а безупречное мастерство и естественное, чувственное обаяние покоряют публику по всему миру. Любой ведущий оперный театр счастлив пригласить Марину к себе на сцену, и мы — Фонд развития культуры Андрея Жагарса — счастливы и горды принимать эту выдающуюся латвийскую певицу здесь, на её родине», — сказал Маскатс.
Ставший традиционным гала-концерт оперной музыки «Друзья — Андрею Жагарсу» проводится в тесном сотрудничестве с концертным залом «Цесис» и Латвийским национальным симфоническим оркестром и в этом году состоится уже в седьмой раз.
Программу концерта составила сама Марина Ребека. В первой части её солоконцерта прозвучит музыка Джузеппе Верди, а вторая будет посвящена другому классику итальянской оперы — Джакомо Пуччини. За дирижёрским пультом встанет давний друг и коллега певицы, выдающийся итальянский дирижёр Микеле Гамба, которого сегодня считают одним из самых разносторонних интерпретаторов современной академической музыки. Его выступления неизменно получают высокие оценки публики и критиков. Концерты в «Цесисе» и Латвийской Национальной опере станут его первым выступлением перед латвийской публикой.
Фонд поддержки культуры Андрея Жагарса продолжает дело своего основателя — организацию масштабных и значимых культурных событий. Идея цикла концертов «Друзья — Андрею Жагарсу» заключается в том, чтобы ежегодно приглашать в Латвию оперных солистов, чья международная карьера развивалась благодаря сотрудничеству с Андреем Жагарсом — как режиссёром, директором Латвийской Национальной оперы и вдохновителем музыкальной жизни страны, — а также независимых артистов, с которыми он реализовывал творческие проекты.
Концерты традиционно проходят в дни, приуроченные к дню рождения Андрея Жагарса, который отмечался бы 16 октября.