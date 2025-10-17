Страшно весело: простые лайфхаки для идеальной хэллоуинской вечеринки

В качестве десерта подойдут зефирки в форме привидений, печенье с шоколадной начинкой или маленькие пончики, которые станут прекрасным украшением тематического стола. А если в этом году у вас нет времени на приготовление угощения, все необходимое для застолья на Хэллоуин - от куриных наггетсов и картофельных закусок в форме привидений до пиццы с монстрами, шариков моцареллы в виде глаз зомби или полностью черного мороженого. Дополнить атмосферу помогут и тематические сладости - например, желейные конфеты в форме глаз или клыков оборотня.