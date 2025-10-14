Искусство на ощупь и на слух: новая экскурсия в Латвийском художественном музее

Участники смогут прикоснуться к миру латвийского изобразительного искусства, слушая аудиоописания картин, исследуя тактильные копии произведений, а также с помощью осязания знакомясь с отдельными элементами музейного интерьера и скульптурами. Аудиоописания и тактильные материалы помогут открыть для себя шедевры Яниса Розенталса, Вильгельма Пурвитиса, Теодора Залькална и других мастеров.