Искусство на ощупь и на слух: новая экскурсия в Латвийском художественном музее
Отмечая Международный день белой трости, с 15 октября Латвийский национальный художественный музей (LNMM, площадь Яниса Розентала 1, Рига) предлагает необычный формат экскурсий — путешествие по экспозиции с гидом «Почувствовать и услышать искусство». Маршрут создан специально для людей с нарушением зрения, однако принять участие могут все желающие.
Латвийский национальный художественный музей последовательно развивает доступную и дружелюбную среду, делая культурное наследие понятным и открытым для разных групп общества. Чтобы дать возможность людям с нарушением зрения по-настоящему прочувствовать визуальное искусство и повысить общественное понимание значения доступных решений в музейной среде, в постоянной экспозиции «Латвийское искусство XIX–XX века» создана адаптированная экскурсия под руководством музейного гида.
Участники смогут прикоснуться к миру латвийского изобразительного искусства, слушая аудиоописания картин, исследуя тактильные копии произведений, а также с помощью осязания знакомясь с отдельными элементами музейного интерьера и скульптурами. Аудиоописания и тактильные материалы помогут открыть для себя шедевры Яниса Розенталса, Вильгельма Пурвитиса, Теодора Залькална и других мастеров.
Продолжительность экскурсии: 50–80 минут
Стоимость участия: 5,00 евро
(для сопровождающих детей до 18 лет с инвалидностью или лиц с инвалидностью I группы — бесплатно)