В воскресенье в Латвии продолжится снегопад: местами прибавится до 7 см снега

Днем небо будет преимущественно облачным. Во многих районах Латвии снегопад продолжится, местами на западе будет идти сильный снег. Толщина снежного покрова увеличится на 2–4 см, местами на западе — на 5–7 см. Видимость местами ухудшится, а дороги на отдельных участках будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится до -4…-9°, на побережье Курземе будет примерно на градус теплее.