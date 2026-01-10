В воскресенье в Латвии продолжится снегопад: местами прибавится до 7 см снега
В ближайшую ночь и днем в Латвии ожидается облачная погода и продолжительный снегопад. Местами снежный покров прибавит 2–4 см, а на западе — до 5–7 см. Видимость может ухудшаться, на отдельных участках дорог возможна гололедица; на побережье Курземе ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с.
Ночью небо будет облачным. На большей части территории Латвии продолжится снегопад, местами толщина снежного покрова увеличится на 2–4 см. Видимость местами ухудшится, а дороги на отдельных участках будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе порывами до 15–18 м/с. Минимальная температура воздуха составит -7…-11°, в Курземе -3…-7°.
В Риге ночью небо также затянут облака. Временами ожидается снег, снежный покров увеличится еще на несколько сантиметров. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер. Температура опустится до -7…-9°.
Днем небо будет преимущественно облачным. Во многих районах Латвии снегопад продолжится, местами на западе будет идти сильный снег. Толщина снежного покрова увеличится на 2–4 см, местами на западе — на 5–7 см. Видимость местами ухудшится, а дороги на отдельных участках будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится до -4…-9°, на побережье Курземе будет примерно на градус теплее.
В Риге днем также будет преимущественно облачно, временами ожидается снег. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-7°.