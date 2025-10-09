Кинотеатр Splendid Palace продолжает радовать зрителей шедеврами истории кино
В новой классической программе сезона Splendid Palace «Свидетели века» представлены легендарные фильмы, в том числе почти исчезнувший сегодня жанр — танцевальный мюзикл.
Уже 12 октября на экране кинотеатра покажут картину «Цилиндр» (Top Hat, 1935) режиссёра Марка Сэндрича (Mark Sandrich). Фильм считается одним из важнейших голливудских мюзиклов, оказавших огромное влияние на развитие жанра в середине 1930-х годов. Главные роли исполнили Фред Астер (Fred Astaire) и Джинджер Роджерс (Ginger Rogers) — один из самых знаменитых дуэтов в истории мирового кино. Сюжет построен на мотиве ошибочной идентичности, приправленном романтикой и лёгким юмором, характерным для мюзиклов того времени.
Художественный руководитель кинотеатра, кинокритик Дайра Аболиня отмечает: «Тридцатые годы — это эпоха триумфа голливудских мюзиклов. Кино обрело звук и наслаждалось этим чудом в полной мере! Мир как романтический танцпол для влюблённых. Такой наивно-прекрасный кинематограф, где камера уважает танцоров и позволяет насладиться великолепием движения».
Особую значимость фильму придаёт оригинальная музыка Ирвинга Берлина (Irving Berlin). Самая известная песня картины — «Cheek to Cheek» — стала символом музыкального кино XX века. Танец Астера и Роджерс под эту мелодию до сих пор считается образцом элегантности и грации на экране.
Хореография Астера, сочетающая точный ритм и элементы импровизации, создавала ощущение лёгкости и естественности. Критики отмечали, что Астер и Роджерс сделали танец естественным продолжением диалога. Астер был чрезвычайно требователен к деталям — танцевальные сцены он мог повторять десятки раз, пока не добивался идеального синхрона и визуальной безупречности.
Фильм поражает роскошными декорациями, воссоздающими атмосферу Венеции и европейских отелей класса люкс. Студия RKO вложила значительные средства, чтобы создать изысканную эстетику, контрастирующую с суровой реальностью Великой депрессии.
В 1990 году «Цилиндр» был внесён в Национальный реестр фильмов США как культурно и исторически значимое произведение, подлежащее сохранению для будущих поколений.
Классическая программа «Свидетели века» кинотеатра Splendid Palace построена по десятилетиям и позволяет проследить развитие авторского кино и ключевых персоналий мирового кинематографа. В подборке также представлены картины: «Джильда» (Gilda, реж. Чарльз Видор), «Джентльмены предпочитают блондинок» (Gentlemen Prefer Blondes, реж. Говард Хоукс), «Квартира» (The Apartment, реж. Билли Уайлдер), «Кабаре» (Cabaret, реж. Боб Фосс), а также «Повар, вор, его жена и её любовник» (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, реж. Питер Гринуэй).