Кинотеатр Splendid Palace продолжает радовать зрителей шедеврами истории кино

Уже 12 октября на экране кинотеатра покажут картину «Цилиндр» (Top Hat, 1935) режиссёра Марка Сэндрича (Mark Sandrich). Фильм считается одним из важнейших голливудских мюзиклов, оказавших огромное влияние на развитие жанра в середине 1930-х годов. Главные роли исполнили Фред Астер (Fred Astaire) и Джинджер Роджерс (Ginger Rogers) — один из самых знаменитых дуэтов в истории мирового кино. Сюжет построен на мотиве ошибочной идентичности, приправленном романтикой и лёгким юмором, характерным для мюзиклов того времени.