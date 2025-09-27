Названы самые переоцененные города мира
Несмотря на мировую славу и знаковые достопримечательности, эти города названы туристами самым переоценёнными.
По данным BuzzFeed, который составил рейтинг 22 самых переоценённых городов мира на основе отзывов путешественников, на первом месте оказался Нью-Йорк — город небоскрёбов и символов вроде Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер, Статуи Свободы и Центрального парка, а также знаменитых бэйглов и пиццы в нью-йоркском стиле.
Нью-Йорк — самый перегруженный город США и один из самых посещаемых мегаполисов мира: в 2024 году он принял почти 65 миллионов гостей. Его прозвище — «город, который никогда не спит» — обещает бесконечные впечатления, но не у всех опыт оказывается положительным.
Вот один из отзывов: «Да, мне нравятся еда и некоторые достопримечательности, но в целом тут слишком многолюдно, грязно, шумно и загрязнённо. Разница в качестве воздуха шокирует — в Нью-Йорке буквально пахнет маслом и выхлопами».
Другой пользователь добавил: «NYC меня просто выматывает. Я бывал в мегаполисах по всему миру, некоторых — даже больше Нью-Йорка. Но почему-то именно он перегружает».
Следом за Нью-Йорком в списке идут Макао (Китай), критикуемый за «неприветливость», Новый Орлеан (США), где бурная ночная жизнь понравилась не всем, и Нассау (Багамы) — популярный круизный порт, который многие сочли переполненным и слишком ориентированным на туристов.
Полный список 22 самых переоценённых городов мира (по версии BuzzFeed)
1. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
2. Макао, Китай
3. Новый Орлеан, Луизиана, США
4. Нассау, Багамы
5. Сан-Франциско, Калифорния, США
6. Мюнхен, Германия
7. Неаполь, Италия
8. Хошимин, Вьетнам
9. Даллас, Техас, США
10. Афины, Греция
11. Амстердам, Нидерланды
12. Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
13. Париж, Франция
14. Гавана, Куба
15. Лос-Анджелес, Калифорния, США
16. Каир, Египет
17. Венеция, Италия
18. Лас-Вегас, Невада, США
19. Дублин, Ирландия
20. Лима, Перу
21. Санторини, Греция
22. Сент-Луис, Миссури, США
