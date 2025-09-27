Названы самые переоцененные города мира

Нью-Йорк — самый перегруженный город США и один из самых посещаемых мегаполисов мира: в 2024 году он принял почти 65 миллионов гостей. Его прозвище — «город, который никогда не спит» — обещает бесконечные впечатления, но не у всех опыт оказывается положительным.