Эти 4 знака зодиака вот-вот получат все, о чем просили Вселенную
Есть четыре знака зодиака, которые вскоре получат все, о чем они просили Вселенную Освобождается энергия, которая помогает этим знакам освободиться от ограничений и задержек, мешавших им достичь желаемого.
Близнецы
Близнецы, путь, который вам предстоит, нельзя назвать случайным. Вы вот-вот получите все, о чем просили Вселенную, в своей личной жизни. В прошлом вы могли застрять в цикле кармической связи, которая лишь истощала. Сейчас возможно развитие по двум сценариям. Если вы одиноки — встретите своего зеркального двойника в путешествии. Если состоите в отношениях — они либо углубятся, либо завершатся. В любом случае отношения начнут меняться уже сейчас.
Дева
Если вы Дева, то пора радоваться: вы получите все, о чем просили Вселенную, в сфере дома и семьи. Ожидайте, что вы попрощаетесь со старой версией себя, обретете силу и увидите, как ваши проявления начинают воплощаться в жизнь. Раньше вы были тихими, а теперь станете тем человеком, к которому все прислушиваются.
Рыбы
Рыбы, это ваш период расцвета! Подобно сюжету из фильма, вы перестаете играть второстепенную роль ради других. Теперь вы готовы войти в энергию главного героя, и вас ждут успехи в карьере мечты и духовном призвании. И это отразится и на личной жизни: благодаря вашему сильному внутреннему росту вы встретите достойного партнера и станете мощным дуэтом.
Стрелец
Стрелец, вы вот-вот получите все, о чем просили Вселенную. И хотя сначала это может сбить с толку, вы постепенно войдете в эту энергию и переживете полное преобразование. Так что если вы ждали идеального момента для проявлений — он настал: ваше сознание и окружение начинают меняться к лучшему. И хотя процесс может занять время, к декабрю ждите, что вы станете совершенно другим человеком.