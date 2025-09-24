Эти 4 знака зодиака вот-вот получат все, о чем просили Вселенную

Стрелец, вы вот-вот получите все, о чем просили Вселенную. И хотя сначала это может сбить с толку, вы постепенно войдете в эту энергию и переживете полное преобразование. Так что если вы ждали идеального момента для проявлений — он настал: ваше сознание и окружение начинают меняться к лучшему. И хотя процесс может занять время, к декабрю ждите, что вы станете совершенно другим человеком.