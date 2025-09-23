Легендарный хоккеист Сандис Озолиньш восстановил связь с одним из сыновей, живущим в США
Прошлая неделя выдалась крайне напряженной для латвийской хоккейной легенды Сандиса Озолиньша — двукратному чемпиону НХЛ пришлось предстать перед судом. Судебная тяжба связана с его бывшей женой Сандрой Озолиней.
Сандис Озолиньш признался журналу Kas Jauns, что после долгого перерыва возобновил общение со средним сыном Кристофером.
Старшему сыну Роберту от брака с Сандрой уже 31 год, Кристоферу — 28. Отношения Сандиса с бывшей семьёй остаются холодными — точнее сказать, отсутствуют вовсе. Ранее в интервью журналу Ievas Stāsti Озолиньш признал, что после развода связь со старшими детьми прервалась, и он даже не знает, как они живут. В разговоре с Kas Jauns он рассказал, что однажды, приехав в Америку, пытался связаться с бывшей женой, но безуспешно: «Я просил совета, как можно восстановить отношения с сыновьями, но мне ответили, что не хотят со мной разговаривать, что я слишком сильно ранил. С тех пор мы не общались. Не отрицаю — я обижал, не был примерным семьянином, поэтому мы и развелись. Но я принимаю свою ответственность, стараюсь менять отношение к жизни, исправляться. Я не прячусь от того, что сделал в прошлом. Деньги не лечат эмоциональные раны, которые я причинил. В те времена у меня были другие приоритеты, от этого страдали близкие — жена, дети, родители, сестра. Да, я никогда не претендовал на статус примерного человека, я не был хорошим примером как отец», — признался хоккеист.
В последние месяцы у него всё же наладилась связь со средним сыном. Они встретились месяц назад в США и постепенно восстанавливают отношения. «Конечно, это непросто. На самом деле именно сын стал инициатором нашего общения. Он прочитал интервью, где я сказал, что у меня нет контакта с детьми. Его подруга сказала ему: напиши наконец отцу. Он спросил, что писать, а она посоветовала: начни хотя бы со “Здравствуйте!”. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить процесс восстановления наших отношений. Но со старшим сыном у меня по-прежнему нет связи. Как сказал его брат, я всё ещё в его чёрном списке. Нужно время, но средний сын пообещал помочь, чтобы и брат начал со мной общаться», — рассказал Озолиньш, у которого еще есть и младший сын — Оливер Винстон, родившийся в ноябре 2021 года в союзе с бывшей «королевой красоты» Инной Авласевич.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на ауцион выставлена принадлежащая Сандису Озолиньшу усадьба Kalnsētas, которая находится в Балтэзерсе Адажского края.