Легендарный хоккеист Сандис Озолиньш восстановил связь с одним из сыновей, живущим в США

Старшему сыну Роберту от брака с Сандрой уже 31 год, Кристоферу — 28. Отношения Сандиса с бывшей семьёй остаются холодными — точнее сказать, отсутствуют вовсе. Ранее в интервью журналу Ievas Stāsti Озолиньш признал, что после развода связь со старшими детьми прервалась, и он даже не знает, как они живут. В разговоре с Kas Jauns он рассказал, что однажды, приехав в Америку, пытался связаться с бывшей женой, но безуспешно: «Я просил совета, как можно восстановить отношения с сыновьями, но мне ответили, что не хотят со мной разговаривать, что я слишком сильно ранил. С тех пор мы не общались. Не отрицаю — я обижал, не был примерным семьянином, поэтому мы и развелись. Но я принимаю свою ответственность, стараюсь менять отношение к жизни, исправляться. Я не прячусь от того, что сделал в прошлом. Деньги не лечат эмоциональные раны, которые я причинил. В те времена у меня были другие приоритеты, от этого страдали близкие — жена, дети, родители, сестра. Да, я никогда не претендовал на статус примерного человека, я не был хорошим примером как отец», — признался хоккеист.