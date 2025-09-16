3 знака зодиака, которые сейчас входят в гораздо более удачный этап своей жизни

Телец, вы привыкли быть любимцем Вселенной, поэтому застревание в рутине может быть для вас особенно тяжёлым. Однако теперь всё начинает меняться: вы вступаете в более удачный этап жизни. В этот период, как пояснила Бробек, «у вас могут возникнуть серьёзные кармические темы, связанные с творчеством», что подтолкнёт вас к проекту, который к весне выведет вас на новый уровень.