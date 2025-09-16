3 знака зодиака, которые сейчас входят в гораздо более удачный этап своей жизни
Хотя в последнее время жизнь могла складываться не совсем по плану, три знака зодиака наконец вступают в гораздо более удачную полосу, когда дела начинают поворачиваться к лучшему. Будь то удача в любви или в карьере, для представителей этих знаков новое начало — именно то, что нужно, чтобы жизнь снова стала хотя бы немного легче.
Самое приятное, что это та самая удача, которую можно почувствовать в повседневности. После периода тяжести — стрессов, связанных с деньгами, сложных прощаний или дел, которые попросту не двигались, — эти знаки зодиака вскоре заметят, что всё наконец начинает становиться на свои места.
Водолей
Водолей, в последнее время вы могли ощущать себя менее уверенно, чем обычно. Но это скоро пройдет, потому что вы вступаете в гораздо более удачный этап своей жизни. По словам астролога Элизабет Бробек, начинается новый двухлетний цикл, где в центре внимания окажутся личностный рост и финансовые возможности.
Ожидайте значительного роста — как в себе, так и в карьере, ведь «очень вероятно, что перед вами откроется какая-то важная дверь возможностей», — сказала Бробек. Для вас это может означать повышение, новую работу или, наконец, появление ресурсов для смелого шага, о котором вы давно мечтали.
Телец
Телец, вы привыкли быть любимцем Вселенной, поэтому застревание в рутине может быть для вас особенно тяжёлым. Однако теперь всё начинает меняться: вы вступаете в более удачный этап жизни. В этот период, как пояснила Бробек, «у вас могут возникнуть серьёзные кармические темы, связанные с творчеством», что подтолкнёт вас к проекту, который к весне выведет вас на новый уровень.
Но это не единственное, что изменится. Она добавила, что велика вероятность того, что начатое сейчас преобразит и вашу социальную сеть. И хотя поначалу может быть непросто, не сдавайтесь! Поверьте, новый проект приведёт вас далеко. От признания начальства до большой аудитории в соцсетях — впереди у вас заметно более яркое будущее.
Лев
Лев, вы вступаете в гораздо более удачный период своей жизни. Сейчас всё может казаться скучнее, чем вы привыкли, но очень скоро вы увидите, как резко изменится ваша жизнь.
По словам Бробек, «вы можете начать привлекать в свою жизнь новых, влиятельных партнёров, которые действительно откроют для вас двери». Это может означать как рост доходов, так и ту самую известность, которая поможет вам взлететь. Ваши социальные круги начнут быстро меняться: от знакомства через партнёра с деловыми связями до новых друзей. «У вас может появиться огромный прилив уверенности в себе», — добавила Бробек, что также приведёт к росту ваших финансов.