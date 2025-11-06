20 бесплатных поездок в месяц: поддержка для малоимущих в Елгаве сохранится
Малоимущие и нуждающиеся жители Елгавы смогут пользоваться 20 бесплатными поездками на городских автобусах и в 2026 году — городская дума продлила действие социальной поддержки до конца следующего года.
В следующем году малоимущие и нуждающиеся лица, предъявив Карту жителя Елгавы, также смогут использовать 20 бесплатных поездок в месяц на городских автобусах — это предусмотрено утверждёнными городской думой поправками к действующим правилам.
До сих пор правила предусматривали, что такая поддержка предоставляется до конца текущего года. Теперь, согласно поправкам, она продлена до 31 декабря 2026 года.
Управление социальных дел Елгавы сообщает, что с начала года по 30 сентября пособие на использование общественного транспорта получили 190 трудоспособных жителей, относящихся к малоимущим или нуждающимся домохозяйствам. Общая сумма поддержки составила 6809 евро. Каждый получатель пособия использовал в среднем четыре поездки в месяц.
Прогнозируется, что в следующем году для обеспечения этой поддержки из городского бюджета потребуется 8976 евро.
Самоуправление также продолжает предоставлять по Карте жителя Елгавы 20 бесплатных поездок в месяц для пенсионеров и политически репрессированных лиц. Учащиеся, имеющие удостоверение школьника Елгавы, могут совершать четыре бесплатные поездки в день в течение учебного года.