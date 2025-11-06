20 бесплатных поездок в месяц: поддержка для малоимущих в Елгаве сохранится

Управление социальных дел Елгавы сообщает, что с начала года по 30 сентября пособие на использование общественного транспорта получили 190 трудоспособных жителей, относящихся к малоимущим или нуждающимся домохозяйствам. Общая сумма поддержки составила 6809 евро. Каждый получатель пособия использовал в среднем четыре поездки в месяц.