Каршеринг по-новому: обязательные тесты на трезвость и проверка прав

Действующие в настоящее время требования закона о дорожном движении устанавливают обязательную регистрацию запрета на отчуждение при первой регистрации транспортного средства, находящегося в собственности физического или юридического лица, для транспортных средств, год выпуска которых соответствует текущему году или пяти предыдущим годам, и которые относятся к категории M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), при этом транспортное средство приобретено в другой стране Европейского союза (ЕС) и впервые регистрируется в Латвии, либо после первой регистрации в Латвии повторно приобретено в другой стране ЕС и повторно регистрируется в Латвии.