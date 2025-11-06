ВИДЕО: "Водитель автобуса торопится на кладбище, а пассажиры при чем?" Смертельно опасный обгон на Таллинском шоссе

Под видео в комментариях развернулась бурная дискуссия. Большинство пользователей осудили водителя автобуса, однако часть комментаторов раскритиковала и водителя фуры, которого обвиняют в провоцировании конфликта на дороге. Один из пользователей пишет: «Я понимаю, что водитель автобуса явно не в себе, но водитель фуры — такой же, только с ещё более тяжёлой травмой головы! Только человек с серьёзными проблемами захочет видеть, как прямо перед ним сталкиваются автобус с пассажирами и грузовик. Водительские права нужно отобрать у обоих: у водителя автобуса — за глупость и безрассудство, у водителя фуры — за желание увидеть катастрофу».