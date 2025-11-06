ВИДЕО: "Водитель автобуса торопится на кладбище, а пассажиры при чем?" Смертельно опасный обгон на Таллинском шоссе
В социальных сетях распространилось видео, снятое на трассе A1 (Таллинское шоссе), на котором запечатлен крайне опасный маневр: автобус компании Ecolines выехал на встречную полосу, обгоняя фуру, и едва не столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся навстречу. Ситуация, как отмечают очевидцы, могла закончиться трагедией.
Портал Sadursme.lv сообщает: «На видео видно, как автобус совершает опасный обгон, несмотря на встречный поток. Подобные ситуации на трассе могут закончиться катастрофой. Почти каждый месяц фиксируются случаи безрассудного поведения водителей автобусов этого перевозчика. Возникает вопрос — когда наконец кто-то вмешается? Сколько ещё таких случаев остаются за кадром, и неужели нужно дождаться трагедии?»
Под видео в комментариях развернулась бурная дискуссия. Большинство пользователей осудили водителя автобуса, однако часть комментаторов раскритиковала и водителя фуры, которого обвиняют в провоцировании конфликта на дороге. Один из пользователей пишет: «Я понимаю, что водитель автобуса явно не в себе, но водитель фуры — такой же, только с ещё более тяжёлой травмой головы! Только человек с серьёзными проблемами захочет видеть, как прямо перед ним сталкиваются автобус с пассажирами и грузовик. Водительские права нужно отобрать у обоих: у водителя автобуса — за глупость и безрассудство, у водителя фуры — за желание увидеть катастрофу».
Другой комментатор указывает на системную проблему, а не только на человеческий фактор: «Безусловно, поведение водителя автобуса нельзя оправдать — он подвергает риску и себя, и пассажиров. Но прежде чем обвинять его, стоит задуматься о графиках рейсов. Автобус должен успевать по расписанию, и если кто-то неправильно рассчитал время, не заложил запас на пробки и погодные условия, водитель становится заложником ситуации. Он не определяет маршрут и расписание».
Ещё один пользователь язвительно замечает: «Я понимаю, что водитель автобуса торопится на кладбище, но пассажиры-то с ним за компанию ехать не планировали».
Некоторые водители отметили, что подобные «чудеса на дорогах» встречаются ежедневно, а проблема заключается не только в автобусах, но и в фурах: «Почему одни фуры спокойно едут 90 км/ч, а другие еле тянут 70? Потом создаются опасные ситуации при обгонах. Конечно, водитель автобуса в этом случае должен был выпить "Нервостронг", но и тот, кто за рулем фуры, не без греха».