В Латвии разрешили не покупать страховку OCTA для одного вида автомашин
В дальнейшем страховку OCTA можно будет не оформлять для транспортных средств, которые находятся на стоянке в месте, недоступном для посторонних, и в отношении которых приняты меры, исключающие их самопроизвольное движение или использование без ведома владельца.
Данное положение предусмотрено поправками к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, которые Сейм поддержал в четверг, 6 ноября.
Если такое транспортное средство все же причинит ущерб другому лицу, убытки будут покрыты из Гарантийного фонда страховщиков, и заявление о возмещении можно будет подать в любую страховую компанию.
Также в законе уточнено, самоходный велосипед (электровелосипед) подлежит регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), и для него также потребуется OCTA. Это требование вступит в силу 1 мая 2026 года.
Поправки вступят в силу на следующий день после их обнародования.
