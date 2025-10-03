Выплачены первые возмещения по OCTA для электросамокатов. Суммы оказались приличными

По наблюдениям BALTA, нынешнее регулирование направлено именно на электросамокаты, однако не охватывает другие схожие средства передвижения. В данный момент обязательное страхование ответственности распространяется на мотоциклы, мопеды и электросамокаты. Между тем в дорожном движении участвует множество других транспортных средств, которые создают такие же или даже более высокие риски. Среди них – моноколеса, способные развивать скорость до 70 км/ч, отдельные электровелосипеды, которые по мощности и функциям сопоставимы с мопедами, а также мощные электросамокаты, которые невозможно зарегистрировать ни как самокаты, ни как мопеды, и поэтому на них не распространяется требование обязательного страхования.