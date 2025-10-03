Выплачены первые возмещения по OCTA для электросамокатов. Суммы оказались приличными
В Латвии на 1 июля зарегистрировано 28 532 электросамоката, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения. Из них 16 342 принадлежат физическим лицам, а 12 190 – юридическим. Однако, как показывает собранная компанией BALTA информация, лишь 52% владельцев-частников оформили для своего электросамоката полис OCTA. Все самокаты, принадлежащие компаниям, застрахованы.
«Мы видим, что спустя три месяца после введения OCTA половина частных владельцев все еще ездит без полиса. Это значит, что в случае аварии убытки придется возмещать из собственного кармана. Этот риск не теоретический – заявления на возмещение уже поступают, и именно происшествия, вызванные частными лицами, показывают, насколько важна страховка», — говорят страховщики.
По данным Латвийского бюро транспортного страхования (LTAB), за это время получено 9 заявлений на возмещение. Из них пока урегулированы 4, а в остальных 5 случаях размер убытков еще оценивается. В общей сложности по четырем случаям выплачено почти 5000 евро, то есть в среднем около 1200 евро за одно происшествие. Из 9 случаев только в одном самокат оказался незастрахованным, поэтому компенсация была выплачена из гарантийного фонда OCTA.
По наблюдениям BALTA, нынешнее регулирование направлено именно на электросамокаты, однако не охватывает другие схожие средства передвижения. В данный момент обязательное страхование ответственности распространяется на мотоциклы, мопеды и электросамокаты. Между тем в дорожном движении участвует множество других транспортных средств, которые создают такие же или даже более высокие риски. Среди них – моноколеса, способные развивать скорость до 70 км/ч, отдельные электровелосипеды, которые по мощности и функциям сопоставимы с мопедами, а также мощные электросамокаты, которые невозможно зарегистрировать ни как самокаты, ни как мопеды, и поэтому на них не распространяется требование обязательного страхования.