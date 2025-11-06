Dzintars ярко заявил о себе на международной выставке красоты Beautyworld Middle East в Дубае
Косметический бренд Dzintars с 27 по 29 октября принял участие в одной из крупнейших мировых выставок индустрии красоты Beautyworld Middle East, которая прошла в Дубае, ОАЭ. В течение трёх дней на 22-х павильонах собрались более 2400 брендов и компаний со всего мира, представляя актуальные тенденции в сфере красоты.
На выставке Dzintars представил обширный стенд, организованный совместно с официальным дистрибьютором бренда в странах GCC (регион Персидского залива). Посетители стенда имели возможность познакомиться с актуальной линейкой продукции, включая новейшие функциональные зубные пасты и линии по уходу за волосами.
В рамках выставки состоялись встречи с потенциальными партнёрами из Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии, а также переговоры с торговыми сетями, где продукция Dzintars уже представлена.
«Наше участие в Beautyworld Middle East подтверждает, что Dzintars успешно укрепляет своё присутствие на международном рынке. Эта выставка — отличная возможность для налаживания новых профессиональных контактов и демонстрации качества латвийской косметической индустрии на глобальном уровне», — отмечает совладелица и руководитель компании H.A.Brieger Анастасия Удалова.
Посетив крупнейшие торговые центры Дубая — Mirdif City Centre и Dubai Mall, команда Dzintars убедилась, что продукция бренда представлена в престижных магазинах наряду с известными мировыми марками косметики.
«Видеть нашу продукцию на полках в Дубае и других городах ОАЭ — особое удовольствие. Это ещё раз доказывает нашу конкурентоспособность за пределами балтийского рынка», — делится маркетинговый директор Байба Чипа-Зиемеле.
О компании H.A.Brieger
Корни косметического бренда Dzintars уходят в 1849 год, когда в Риге Генрих Адольф Бригер основал фабрику мыла и парфюмерии. На протяжении трёх поколений компания является одним из ведущих производителей косметики в Латвии.
Современные владельцы ставят целью вернуться к ценностям Генриха Адольфа Бригера — создавать качественные и продуманные продукты, подходящие для современного динамичного ритма жизни. Поэтому фабрика получила своё историческое название H.A.Brieger, а косметические линии продолжают выпускаться под узнаваемым брендом Dzintars.
Компания H.A.Brieger имеет несколько сертификатов качества, включая ISO 9001, GMP / ISO 22716 и ISO 13485:2016, что подтверждает высокие стандарты разработки и производства продукции.