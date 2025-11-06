"Я осталась одна с лежачей мамой": как (не) работает система соцпомощи в Риге

В Рижской думе пояснили, что решение о предоставлении услуги принимается в течение 10 рабочих дней после подачи и рассмотрения всех документов, однако в экстренных случаях служба старается принять решение как можно быстрее. "Я осталась одна с мамой, которая больше не могла встать, дойти до туалета. Как за ней ухаживать? Как ее поднять? К тому же у меня работа - я самозанятая, отпуск взять нельзя. А если не работаешь - нет и денег. Сначала я была готова оплатить частный уход. Но потянет ли среднестатистическая семья такие расходы, когда есть и другие повседневные нужды? Понятно, что любая услуга стоит денег: работа сиделки, транспортные расходы, затраченное время. За пять рабочих дней в неделю это 300 евро, в месяц - 1200 евро" - рассказывает дочь пожилой пациентки.