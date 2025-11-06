"Я осталась одна с лежачей мамой": как (не) работает система соцпомощи в Риге
Истории пожилых пациентов, выписанных из больницы в лежачем состоянии, показывают, что получить срочную социальную помощь и уход на дому в Риге — задача, осложненная бюрократией, нехваткой ресурсов и не всегда качественными услугами.
Никто не застрахован от ситуаций, когда срочно требуется поддержка - социальная помощь и уход на дому. Однако нередко в таких случаях приходится пробиваться через бюрократические джунгли, а качество услуг не всегда бывает надлежащим, сообщает Latvijas Avīze.
После недельного лечения в гастроэнтерологическом отделении больницы Страдиня 93-летнюю пациентку, которая раньше передвигалась с помощью ходунков, могла ухаживать за собой и даже что-то приготовить, выписали домой уже лежачей. И начались хождения по кабинетам Рижской социальной службы, неудачный опыт с фирмами, оказывающими услуги ухода на дому, и борьба с бюрократией, рассказывает дочь пожилой женщины.
Получить помощь, которая нужна немедленно, невозможно. Хотя информация из больницы о состоянии пациентки была передана в Рижскую социальную службу еще во время выписки, прошло около недели, прежде чем пришел помощник.
В Рижской думе пояснили, что решение о предоставлении услуги принимается в течение 10 рабочих дней после подачи и рассмотрения всех документов, однако в экстренных случаях служба старается принять решение как можно быстрее. "Я осталась одна с мамой, которая больше не могла встать, дойти до туалета. Как за ней ухаживать? Как ее поднять? К тому же у меня работа - я самозанятая, отпуск взять нельзя. А если не работаешь - нет и денег. Сначала я была готова оплатить частный уход. Но потянет ли среднестатистическая семья такие расходы, когда есть и другие повседневные нужды? Понятно, что любая услуга стоит денег: работа сиделки, транспортные расходы, затраченное время. За пять рабочих дней в неделю это 300 евро, в месяц - 1200 евро" - рассказывает дочь пожилой пациентки.
В другом случае пациентку нужно было перевезти из больницы Страдиня домой. Социальная служба выделила бесплатный транспорт, услугу предоставила организация Svētā Jāņa palīdzība. В больнице пациентке заранее надели ортопедический пояс для поддержки спины, чтобы можно было ее усадить в инвалидное кресло. Однако этого сделано не было, а койка для транспортировки была устаревшей и не опускалась достаточно низко, чтобы удобно уложить пациентку. По словам родственников, один из работников не знал, как правильно действовать, и весь процесс выглядел достаточно неловко.