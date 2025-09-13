Знаки зодиака, которые чаще других набирают лишний вес

Для Рака еда — это способ компенсировать эмоции. Уныние, усталость, стресс или даже радость — всё это может подтолкнуть его открыть холодильник. Рак редко ограничивает себя, ведь готовить и кормить других для него так же важно, как и самому наслаждаться едой. Именно поэтому Раки часто сталкиваются с колебаниями веса.