Знаки зодиака, которые чаще других набирают лишний вес
Астрологи уверены: склонность к набору веса во многом связана не только с образом жизни, но и с энергетикой знака зодиака. Одни умеют держать себя в руках, другие — легко поддаются соблазнам и стрессам. И вот те представители зодиакального круга, кому особенно сложно сохранять фигуру.
Телец
Телец — настоящий гурман. Еда для него не просто топливо, а удовольствие, способ расслабиться и почувствовать себя счастливым. Вкусный ужин в хорошей компании — лучшее лекарство от стресса, а потому Тельцы часто переедают. Их «слабое место» — сладости, выпечка и сытные блюда, без которых они не представляют жизни.
Рак
Для Рака еда — это способ компенсировать эмоции. Уныние, усталость, стресс или даже радость — всё это может подтолкнуть его открыть холодильник. Рак редко ограничивает себя, ведь готовить и кормить других для него так же важно, как и самому наслаждаться едой. Именно поэтому Раки часто сталкиваются с колебаниями веса.
Весы
Весы обожают вкусно и красиво поесть, а еще плохо переносят дисбаланс. Если они попадают в стрессовые обстоятельства, уравновесить внутреннее состояние помогают десерты и любимые блюда. При этом Весы не склонны к жесткой дисциплине и строгим диетам, поэтому вес у них «гуляет» чаще, чем у других знаков.
Стрелец
Стрелец любит жизнь во всех её проявлениях, в том числе и вкусную еду. Этот знак — гурман-экспериментатор, который легко увлекается гастрономическими новинками. Прибавьте к этому частые поездки и застолья, и станет ясно: удерживать стабильный вес Стрельцам непросто.
Рыбы
Рыбы часто живут эмоциями, и еда для них — источник утешения и вдохновения. Они могут «заедать» тревогу или грусть, не замечая, сколько лишнего оказывается на тарелке. Склонность к мечтательности мешает Рыбам соблюдать режим и контролировать рацион, поэтому лишние килограммы приходят незаметно.