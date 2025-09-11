Вселенная будет испытывать нас в ближайшие 6 месяцев. Вы усвоили эти 5 важных уроков?
Ретроградный Сатурн снова вошёл в знак Рыб — и это способ Вселенной проверить, усвоили ли мы уроки, которые «планета дисциплины» пыталась преподнести за последние годы. С тех пор как Сатурн впервые вошёл в Рыбы в 2023 году, мы учились многому: как относиться к ментальному здоровью, как формировать мечты и видение будущего, как проявлять эмпатию и сострадание к другим.
По словам астролога Хейли Комет, «если вы не усвоили эти пять уроков с начала транзита в марте 2023-го, то ближайшие шесть месяцев — последний рывок Сатурна в Рыбах — будут испытывать вас до тех пор, пока вы не усвоите их», пишет сайт yourtango.com.
1. У щедрости есть пределы
В течение ближайших шести месяцев Вселенная проверит, усвоили ли вы, что даже щедрые люди должны знать меру, потому что у тех, кто только берёт, её нет. Рыбы — знак, которому трудно выстраивать границы: они склонны отдавать больше, чем получают, и играть роль мученика. Но Сатурн учит: «ваша доброта должна иметь пределы, иначе вы рискуете сами превратиться в злодея».
2. Нельзя быть всем для всех
Хотеть быть лучшей версией себя для других — естественно. Но если слишком мучить себя, это приведёт к выгоранию. Ближайшие месяцы — проверка того, усвоили ли вы урок: нельзя угодить всем и каждому. В погоне за тем, чтобы никого не подвести, вы рискуете потерять себя и исчерпать силы.
3. Духовность должна быть приземлённой
Рыбы — самый духовный знак зодиака, но и самый оторванный от реальности. Сатурн символизирует структуру и требует, чтобы ваши мечты и видения имели практическую основу. Манифестации хороши, но без реальных действий они пусты. «Говорить о любви и свете легко, но Сатурн в Рыбах требует проживать это даже в трудные моменты», — напоминает Комет.
4. Нельзя романтизировать «красные флажки»
«Красные флажки» — это не только отношения. Это и вредные привычки, и самобичевание. «Не уговаривайте себя поверить, что яд, который вы пьёте, — это вкусный напиток», — предупреждает Комет. Иногда привычное кажется комфортным, но это не значит, что оно полезно. Сатурн в Рыбах требует реализма.
5. Ваша энергия — самая ценная валюта
Последний урок — понять, что энергия дороже всего. У каждого есть внутренняя сила, и её нужно беречь. «Её нужно защищать и направлять осознанно», — говорит Комет. Ведь если тратить её на неправильные дела и людей, вы не только истощитесь, но и отодвинете исполнение своих мечтаний.