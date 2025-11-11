Убытки пассажирских перевозчиков приближаются к 7 млн евро, рейсы в регионах под угрозой

Ассоциация напоминает, что маршрутная сеть в Латвии разделена на 16 лотов, или участков. В период с 2019 по 2025 год Автотранспортная дирекция заключила долгосрочные договоры на 14 лотов в рамках пяти конкурсов. Однако два лота - "Цесис" и "Сигулда, Лимбажи" - до сих пор остаются без долгосрочных договоров.