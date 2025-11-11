Легендарный клуб Depo уходит с Вальню, но не из Риги - собирают пожертвования на ремонт
Легендарный клуб альтернативной музыки Depo завершил работу на улице Вальню и собирает 20 000 евро для переезда в новое помещение. По словам владельца, клуб останется в Старой Риге и может открыться до конца года.
Клуб Depo, который на прошлой неделе провёл своё последнее мероприятие на улице Вальню в Старой Риге, запустил кампанию по сбору средств, чтобы собрать 20 000 евро для возобновления работы в новом помещении, сообщил владелец клуба Гунтис Ванагс. По его словам, в новых помещениях требуется небольшой ремонт, а также необходима новая система освещения и звука для успешной работы.
Поиск нового места длился около трёх лет. Адрес Ванагс пока не раскрывает, однако, по его словам, клуб, скорее всего, останется в Старой Риге.
Он отметил, что здание на Вальню находилось в запущенном состоянии, и никто не хотел заниматься его восстановлением, поэтому Ванагс рад, что сможет продолжить деятельность клуба в другом месте. Хотя старое помещение было любимым, работать там становилось всё труднее. Говоря о будущем клуба, Ванагс сообщил, что договор с владельцем новых помещений уже заключён. Если всё пойдёт по плану, клуб может открыться для посетителей до конца года. Новая площадка будет иметь большую и более качественную сцену, а также удобный зрительный зал.
«Мы допускаем, что в новых помещениях смогут выступать более известные местные и зарубежные артисты. Возможно, будут проводиться и мероприятия электронной музыки», — сказал Ванагс.
При этом Depo сохранит статус площадки для молодых музыкантов, а также будет принимать малоизвестные, но качественные зарубежные группы.
Краудфандинговая кампания проходит на платформе 4fund.com. На данный момент собрано 1335 евро из запланированных 20 000.
Как ранее сообщалось, правительство разрешило государственной компании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать здание на Вальню, 32. Компания пришла к выводу, что для здания необходим полный проект реконструкции, стоимость которого оценивается примерно в 4 миллиона евро. В октябре на аукционе VNĪ здание было продано за 1 569 484 евро юридическому лицу.