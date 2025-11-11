Легендарный клуб Depo уходит с Вальню, но не из Риги - собирают пожертвования на ремонт

Он отметил, что здание на Вальню находилось в запущенном состоянии, и никто не хотел заниматься его восстановлением, поэтому Ванагс рад, что сможет продолжить деятельность клуба в другом месте. Хотя старое помещение было любимым, работать там становилось всё труднее. Говоря о будущем клуба, Ванагс сообщил, что договор с владельцем новых помещений уже заключён. Если всё пойдёт по плану, клуб может открыться для посетителей до конца года. Новая площадка будет иметь большую и более качественную сцену, а также удобный зрительный зал.