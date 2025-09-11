Выбрана Miss Universe Latvia 2025, которая отправится в Таиланд на мировой финал

Мелдра Розенберг — модель, путешественница и активистка, поддерживающая приюты для животных. Ее карьера в модельном бизнесе началась в 11 лет: она участвовала в Неделях моды в Париже и Нью-Йорке, снималась для глянцевых журналов. Сейчас Мелдра осваивает профессию телеведущей и работает над созданием собственной телепрограммы. Впереди у нее — подготовка к выходу на мировую сцену в Таиланде, где она встретится с представительницами более чем 120 стран.