Выбрана Miss Universe Latvia 2025, которая отправится в Таиланд на мировой финал
В ночь с 6 на 7 сентября в рижском Monkey Club состоялся грандиозный финал национального конкурса красоты Miss Universe Latvia 2025. Победительницей и обладательницей короны стала Мелдра Розенберг, которая представит Латвию на международном финале Miss Universe 2025 в Таиланде.
Десять финалисток боролись за главный титул, демонстрируя элегантность в коктейльных платьях и блеск в вечерних нарядах от официального партнера конкурса — салона вечерней и коктейльной моды Klerr.
Мелдра Розенберг — модель, путешественница и активистка, поддерживающая приюты для животных. Ее карьера в модельном бизнесе началась в 11 лет: она участвовала в Неделях моды в Париже и Нью-Йорке, снималась для глянцевых журналов. Сейчас Мелдра осваивает профессию телеведущей и работает над созданием собственной телепрограммы. Впереди у нее — подготовка к выходу на мировую сцену в Таиланде, где она встретится с представительницами более чем 120 стран.
Титул первой вице-мисс завоевала Кинтия Крастиня — певица, автор песен и педагог по музыке, изучающая джаз в Латвийской музыкальной академии. Второй вице-мисс стала Зинаида Теслюк — актриса, модель и профессиональная спортсменка, бывшая чемпионка Латвии по художественной гимнастике, имеющая три высших образования.
Выбор победительницы осуществляло авторитетное жюри, в состав которого вошли: актриса и дизайнер украшений Агнесе Зелтина, профессиональный спикер и основательница Ladies Deal Club Елена Тонова, блогер-миллионник Эндрю Вейв, стилист и эксперт моды Ася Белова, чемпионка мира по шоу-танцам и хореограф Дарина Кудлаева.
Официальным организатором и лицензиатом конкурса Miss Universe в Латвии является агентство Inga Raduga Model Management. Именно его основательница и обладательница лицензии Инга Радуга увенчала новую королеву красоты короной и вручила ей официальную ленту Miss Universe Latvia. Такие ленты изготавливаются в США для всех стран-участниц по единому оригинальному эскизу, что подчеркивает глобальный статус титула.