Их ничто не остановит: самые авантюрные знаки зодиака

Эти любопытные интеллектуалы всегда жаждут новизны. Их авантюрность проявляется не только в действиях, но и в словах: они легко могут уговорить других на самые дерзкие шаги. Близнецы — мастера попасть в приключение на ровном месте, причем чаще всего они делают это с улыбкой и азартом.