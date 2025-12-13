Латвия считает потери: в среднем - более 490 умерших каждую неделю
фото: Shutterstock
Каждую неделю Латвия теряет сотни людей.
В Латвии

Латвия считает потери: в среднем - более 490 умерших каждую неделю

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В этом году в Латвии с января до начала ноября умерли 21 615 жителей, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением.

Из умерших 10 019 были мужчинами, а 11 596 — женщинами. Большинство умерших — 3784 человека — были в возрасте от 85 до 89 лет.

На девятой неделе этого года (с 24 февраля по 2 марта) число умерших достигло 565. В среднем в одну неделю в Латвии в этом году умирают более 490 жителей.

Темы

Латвия

Другие сейчас читают