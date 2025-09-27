Онкохирург: Латвия финансирует смертность, а не лечение

По его словам, система не работает в интересах пациентов, а ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности и доступности данных. «Пациент должен видеть все: результаты лечения, показатели конкретного хирурга, доступность услуг, очереди в разных больницах, где и как быстрее можно получить помощь, какие процедуры и обследования доступны», — подчеркнул Сивиньш.