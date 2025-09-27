Онкохирург: Латвия финансирует смертность, а не лечение
фото: LETA
Руководитель Клиники онкохирургии Арманд Сивиньш.
Онкохирург Арманд Сивиньш жестко раскритиковал систему здравоохранения Латвии, заявив, что нынешняя модель финансирования фактически обрекает на смерть пациентов, особенно в сфере онкологии, где страна занимает последние места в Европе по ключевым показателям.

В дискуссии «Naudas cena» на TV24 руководитель Клиники онкохирургии Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Арманд Сивиньш резко раскритиковал действующую модель финансирования здравоохранения, назвав ее «финансированием смертности, а не здоровья».

По его словам, система не работает в интересах пациентов, а ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности и доступности данных. «Пациент должен видеть все: результаты лечения, показатели конкретного хирурга, доступность услуг, очереди в разных больницах, где и как быстрее можно получить помощь, какие процедуры и обследования доступны», — подчеркнул Сивиньш.

Он отмечает, что непрозрачная система порождает «подводные камни»: можно скрывать реальные проблемы, в том числе нехватку финансирования. Особенно критическая ситуация — в онкологии.

«Латвия занимает предпоследнее место в Европе по объему средств, которые государство выделяет на лечение одного онкологического пациента. И последнее место — по доступности инновационных медикаментов. Это прямое следствие нынешней политики», — заявил специалист.

Таким образом, по мнению Сивиньша, действующая модель фактически обрекает пациентов: «При таком объеме средств это не финансирование здоровья, а финансирование смертности».

