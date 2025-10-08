Минздрав: в Латвии снизилась смертность от рака и улучшилось здоровье детей

Он подчеркнул, что в области онкологии преждевременная смертность от злокачественных опухолей снизилась на 11% по сравнению с 2018 годом, а финансирование этой сферы составило 234,4 млн евро. Показатели детского здоровья также улучшились - с 2019 года младенческая смертность снизилась на 23,5%. Финансирование мер в этой сфере составило 183,6 млн евро.