"Критика Путина - это заслуга?" Известному режиссеру Виталию Манскому хотят дать гражданство Латвии
Может ли то, что вы критиковали Владимира Путина, быть основанием для получения гражданства за особые заслуги перед Латвией? Этот вопрос на этой неделе прозвучал на закрытом заседании Комиссии Сейма по гражданству, где оценивалась кандидатура режиссера Виталия Манского на предоставление гражданства.
Родившийся в Украине Виталий Манский имеет гражданство России и Израиля. Получивший международное признание режиссер с 2014 года живет в Латвии и представляет нашу страну и за ее пределами, в том числе является членом Американской киноакадемии, сообщает LSM.lv.
После аннексии Крыма в 2014 году Манский прекратил работу в России и переехал жить в Ригу. Он один из немногих документалистов, кто снимал рост власти Владимира Путина вживую — с самого начала. Позже он стал одним из самых громких критиков Кремля в киносреде. Россия объявила Манского в розыск, поэтому он не может отказаться от российского гражданства. Среди тех, кто рекомендует предоставить Манскому гражданство Латвии, — режиссеры Виестур Кайришс и Ивар Селецкис.
«Он участвует в фестивалях под именем Латвии. (..) Его заслуги хорошо знают люди, которые разбираются в документальном кино», — сказал председатель Комиссии Сейма по гражданству Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян).
«Считаю, что эти [заслуги Манского] были значительными. Мы знаем, что человек уже более 10 лет связывает свою жизнь с Латвией. Также во многих местах представляет Латвию своими фильмами. И говорит, например, о преступлениях путинского режима в России и о российском империализме. Мне кажется, это было очень хорошее решение. Очень надеюсь, что на следующей неделе Сейм также проголосует за предоставление гражданства», — сказала депутат ответственной комиссии Сейма Селма Левренце («Прогрессивные»).
На заседании комиссии Сейма несколько депутатов сомневались: можно ли политическую позицию режиссера — пусть и смелую и симпатичную Латвии — саму по себе считать заслугой перед нашей страной?
Некоторые депутаты указали, что его можно принять в гражданство по специальному закону, а не «за особые заслуги». По их мнению, вопрос в том, внес ли Манский конкретный вклад в культуру Латвии и ее международный образ, а не в том, что он думает о Кремле. «Мы три недели назад голосовали за человека из Сирии, который сдал все экзамены. (..) Он пришел с тремя латвийскими детьми, которые здесь живут, с женой. Он говорил по-латышски. Это произвело впечатление. Вопрос очень сложный, но главное — решение по Манскому продвинуто и будет принято в Сейме», — рассказал депутат Комиссии Сейма по гражданству Андрей Юдин («Новое Единство»).
На заседании комиссии против предоставления гражданства Манскому выступили депутаты Национального объединения (NA). «Знание языка — главный критерий, формулировка про особые заслуги слишком широкая. Часто мы предоставляем [гражданство] людям, у которых особые заслуги еще только будут. У конкретного лица знание языка не на достаточном уровне. (..) Важно сказать, что то, что мы кому-то не предоставляем гражданство, не означает, что этот человек не может жить в Латвии», — отметил депутат Комиссии Сейма по гражданству Артурс Бутанс (NA).
Комиссия большинством голосов поддержала предоставление гражданства Манскому за особые заслуги. Манский сдал экзамен по латышскому языку на втором уровне базовой ступени.