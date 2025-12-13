"Критика Путина - это заслуга?" Известному режиссеру Виталию Манскому хотят дать гражданство Латвии

Некоторые депутаты указали, что его можно принять в гражданство по специальному закону, а не «за особые заслуги». По их мнению, вопрос в том, внес ли Манский конкретный вклад в культуру Латвии и ее международный образ, а не в том, что он думает о Кремле. «Мы три недели назад голосовали за человека из Сирии, который сдал все экзамены. (..) Он пришел с тремя латвийскими детьми, которые здесь живут, с женой. Он говорил по-латышски. Это произвело впечатление. Вопрос очень сложный, но главное — решение по Манскому продвинуто и будет принято в Сейме», — рассказал депутат Комиссии Сейма по гражданству Андрей Юдин («Новое Единство»).