Туристам в Кулдиге могут добавить новую строку в счет: куда пойдут деньги
Туристический сбор за размещение введен во многих европейских городах, в Латвии — пока только в Риге. О том, что такой сбор стоит ввести и в Кулдиге, предприниматели отрасли говорили еще два года назад. Предложение уже подготовлено, и Кулдигская краевая дума концептуально его поддержала.
У группы компаний кулдигчанина Каспара Бергманиса есть две гостиницы — в них одновременно можно разместить больше всего гостей в городе, около 90. Он также работает в самоуправлении в подкомиссии по вопросам туризма и был одним из тех, кто участвовал в разработке предложения о туристическом сборе. Оно предусматривает, что турист будет платить 1,50 евро за каждую ночь, проведенную в любом из мест размещения Кулдиги, но не более чем за 10 суток, сообщает LSM.lv.
От сбора будут освобождены гости до 18 лет и те, кто находится в деловой поездке. Собранные средства будут возвращаться обратно в туристическую отрасль. «В туристический маркетинг и маркетинг Кулдиги как направления. Конечно, туристической отрасли нужно сесть за стол и понять, какие инструменты лучше всего использовать, чтобы продвигать эту жемчужину — центр ЮНЕСКО — не только в соседних странах, но и смотреть, скажем, какие рынки для нас приоритетны, откуда мы хотим привлечь сюда туристов», — пояснил владелец и руководитель группы компаний Linda grupa Каспар Бергманис.
Сейчас в Кулдиге семь гостиниц, более 60 апартаментов и четыре объекта размещения другого типа. Общее число мест — около 435. Статистика показывает, что в прошлом году средняя длительность проживания составляла 1,7 ночи, а средняя загрузка мест размещения — 22%. Специалисты отрасли осторожно оценивают, что дополнительные поступления от сбора в год могут составить до 50 000 евро. Хотя введение сбора поддерживает большая часть предпринимателей, есть и те, кто не скрывает опасений: это станет дополнительной административной нагрузкой.
«Сейчас, судя по тому, как подана эта информация, я понимаю, что мы просто начнем его собирать при не до конца четко оговоренных правилах и не зная, как именно каждый будет платить, как мы поймем, будут ли платить, так сказать, самые крупные или те, кто и так до сих пор активнее работал. Что будет с теми несколькими квартирками, которые где-то есть», — сказал владелец дизайн-отеля Sīmanis и апартаментов Артис Розитис.
«Мы, Центр развития туризма, будем работать над тем, чтобы помогать именно в процессе администрирования. Он будет сделан достаточно простым — с помощью разработанной нами системы, при поддержке отдела информационных технологий», — сказала руководитель Центра развития туризма Кулдигского края Яна Бергмане.
В Латвии туристический сбор сейчас действует также в Риге — его ввели два года назад. Для администрирования создан специальный электронный сервис на портале Latvija.lv. «Туристический сбор определенно оправдал себя. Все полученные средства инвестируются обратно в отрасль. В Риге к этому моменту в 2025 году всего собрано 1,85 миллиона евро. И, соответственно, эта сумма в следующем году снова будет вложена», — сообщил представитель Финансового департамента Рижского самоуправления Мартиньш Блумбергс.
Планируется, что в Кулдиге туристический сбор введут с 1 апреля следующего года. В январе также пройдет общественное обсуждение.