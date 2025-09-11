Удаленный европейский остров, куда почти не ездят, назван лучшим местом для отдыха в 2026 году
Остров Вис в Хорватии привлекает внимание как спокойное и малопосещаемое туристическое направление с живописными пляжами и уникальной историей, предлагая альтернативу переполненным курортам Адриатики. В 2026 году остров включён в список Not Hot List компании Intrepid, продвигающей концепцию «медленного путешествия» и ответственного туризма.
Остров Вис — одно из тех красивейших мест в мире, которое остаётся почти незамеченным туристами. Однако эта хорватская жемчужина попала в список Not Hot List 2026 компании Intrepid, где собраны направления вне популярных туристических маршрутов. У Виса — прекрасные пляжи и почти полное отсутствие отдыхающих.
Вис расположен в Адриатическом море примерно в 30 морских милях к юго-западу от Сплита. С 1940-х по 1980-е годы остров служил военной базой, а сегодня здесь живут около 3000 человек. Это самый малопосещаемый остров Хорватии: в прошлом году его посетили всего около 28 000 туристов, тогда как соседний Хвар — 195 000.
Теперь же внимание к Вису возрастает благодаря новой туристической кампании, призывающей к «медленному путешествию».
Intrepid поясняет:
«В ответ на растущие толпы в Дубровнике и на Хваре Хорватия смещает акцент на остров Вис — спокойное убежище, готовое принять больше путешественников в 2026 году. Защитённый от туризма десятилетиями благодаря прошлому как югославской военной базы, Вис получил редкий шанс учесть проблемы перенасыщения туристами, с которыми столкнулись его соседи в Адриатике».
Менеджер Intrepid по продуктам в Западной Европе Дуйе Дропульич добавил: «Здесь нет длинных очередей и многолюдных толп, что убирает стресс, характерный для популярных направлений».
На Висе есть живописные пляжи с лазурной водой: бухта Стинева, песчаный пляж Заглав и Сребрна (или «Серебряный пляж»). Даже если вы никогда не были на Висе, скорее всего видели его на экране — именно здесь снимали фильм «Mamma Mia! 2», где остров заменял греческий Скопелос. На Висе нет аэропорта и круизных остановок — добраться можно только по морю, чаще всего из Сплита.
В список Not Hot List также вошёл остров Тиваи в Сьерра-Леоне — заповедник дикой природы, недавно получивший статус ЮНЕСКО.
Среди других направлений — Тянь-Шань в Кыргызстане, который называют «неоткрытым раем для треккинга», город Оулу в Финляндии, объявленный Европейской столицей культуры, и туристический маршрут Via Transilvanica в Румынии, который, по мнению Intrepid, стоит на пороге «новой эры ответственного туризма» после вступления страны в Шенгенскую зону.