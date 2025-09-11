Удаленный европейский остров, куда почти не ездят, назван лучшим местом для отдыха в 2026 году

На Висе есть живописные пляжи с лазурной водой: бухта Стинева, песчаный пляж Заглав и Сребрна (или «Серебряный пляж»). Даже если вы никогда не были на Висе, скорее всего видели его на экране — именно здесь снимали фильм «Mamma Mia! 2», где остров заменял греческий Скопелос. На Висе нет аэропорта и круизных остановок — добраться можно только по морю, чаще всего из Сплита.