4 знака зодиака, которые чувствуют себя "на грани", но скоро их ждет настоящий успех
Под воздействием мощной астрологической энергии четыре знака зодиака в последнее время чувствуют себя не в своей тарелке. Но хорошая новость в том, что это не напрасно: благодаря этой же энергии они вот-вот привлекут серьёзный успех.
По словам астролога Эми Демюр для сайта yourtango.com, эти четыре знака особенно сильно ощущают влияние нынешнего сезона затмений: «Сейчас они находятся в портале затмений, который продлится до конца сентября», — объяснила она. Хотя представители этих знаков могут быть «раздражительными», добавила Демюр, «их ментальная гибкость усиливается», что открывает им путь к большим успехам.
1. Рыбы
Рыбы, если вы чувствуете нестабильность, то это из-за мощной энергии лунного затмения, происходящего в вашем знаке. Хотя это и неприятно, Демюр пояснила: впереди вас ждёт значительный успех, особенно в сфере отношений.
«Ожидайте судьбоносных событий в личной жизни, — сказала она. — Вы можете встретить человека, с которым вас связывают кармические узы, или исследовать связь из прошлой жизни».
Эта энергия может затронуть и дружбу, и деловые партнёрства: вы разорвёте негативные кармические циклы и откроетесь успеху.
2. Дева
Девы, с солнечным затмением 21 сентября в вашем знаке вы тоже чувствуете себя на грани. По словам Демюр, «вы будете разрушать многолетние негативные кармические циклы, мешавшие вам получить желаемую любовь».
Если раньше вам не везло в отношениях или вы застревали в травматичных сценариях, всё изменится: сентябрь принесёт успех.
«Теперь, когда уроки усвоены, вы наконец готовы двигаться дальше и открыться новой любви в будущем», — отметила Демюр.
А если романтика не на первом месте — не расстраивайтесь. Вас ждут большие шансы: карьерные перспективы, деньги и удача будут на вашей стороне.
3. Близнецы
Близнецы, хоть вы и ощущаете нестабильность, Демюр уверяет: вы вот-вот привлечёте серьёзный успех, так как «наконец освободитесь от препятствий и ограничений, мешавших вам достичь высот в карьере».
Благодаря активности и укреплению репутации вы получите признание, которого давно заслуживаете. После разочарований прошлого лучшие карьерные возможности постучат в вашу дверь именно сейчас. Продвижение станет реальностью, если вы не упустите шанс.
4. Стрелец
Стрельцы, вам было тяжело в последнее время, и это выбило вас из равновесия. По словам Демюр, «вы избавляетесь от многолетних травм и эмоционального груза, мешавших вам достичь любви, успеха и счастья».
Даже за последний год многие из вас прошли через сильнейшие жизненные испытания. Сейчас может казаться, что всё безнадёжно, но продолжайте идти вперёд. Освоив уроки и отпустив прошлое, вы привлечёте новые, по-настоящему вдохновляющие возможности.