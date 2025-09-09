4 знака зодиака, которые чувствуют себя "на грани", но скоро их ждет настоящий успех

По словам астролога Эми Демюр для сайта yourtango.com, эти четыре знака особенно сильно ощущают влияние нынешнего сезона затмений: «Сейчас они находятся в портале затмений, который продлится до конца сентября», — объяснила она. Хотя представители этих знаков могут быть «раздражительными», добавила Демюр, «их ментальная гибкость усиливается», что открывает им путь к большим успехам.