Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Телец
Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным, это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
Близнецы
Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого, есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
Рак
Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.
Лев
Сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.
Дева
Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
Весы
Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко. Как бы оно не приобрело первоначальный вид как только вы отвернетесь.
Скорпион
Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
Стрелец
Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть под диван завалилась. Не найдете - так хоть пыль вытрите.
Козерог
Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
Водолей
Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь - сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
Рыбы
Как известно, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня это должно стать вашим девизом.