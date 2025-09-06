Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
Телец
Сегодня вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов.
Близнецы
Будьте внимательны и очень аккуратны. Сегодня, возможно, вы станете обладателем чего-то очень хрупкого, но бесконечно прекрасного, требующего соответствующего обращения.
Рак
Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.
Лев
Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
Дева
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Весы
Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
Скорпион
Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.
Стрелец
Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
Козерог
Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением.
Водолей
Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.
Рыбы
Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас уже происходило, не важно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.