Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 сентября

Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.