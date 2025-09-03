Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
Телец
Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.
Близнецы
Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь.
Рак
Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
Лев
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
Дева
Сегодня не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться.
Весы
Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.
Скорпион
Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
Стрелец
Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
Козерог
Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
Водолей
Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.
Рыбы
Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем "угу" и "да что вы говорите!".