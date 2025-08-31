Знаки зодиака, для которых эта осень станет очень трудным этапом

Для Скорпионов этот период станет временем внутренней трансформации. Их словно заставят пройти через собственные страхи и тени. Возможны конфликты с близкими или болезненные переживания, связанные с доверием. Но именно эта осень поможет им сбросить старую кожу и выйти обновленными.