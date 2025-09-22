Системы Starlink для агрессоров через Ригу: в Латвии судят группу за поставки в армию РФ
В Латвии раскрыта схема поставок спутниковых систем Starlink и военного оборудования в Россию, организованная группой молодых людей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение санкций и пособничество агрессору, сообщает передача LTV de facto.
На прошлой неделе обвиняемые вместе со своими адвокатами прибыли в Рижский городской суд. Их возраст и порой беззаботность несколько контрастировали с серьезными статьями обвинения, выдвинутыми Службой госбезопасности: помощь России в действиях против Украины и нарушение международных санкций. За последнее грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Трое обвиняемых пришли на заседание лично, четвертый подключился удаленно из Рижской центральной тюрьмы. Арестованный Али Халилов — гражданин Азербайджана, проживающий в Риге. В начале заседания он отказался от адвоката.
По мнению прокуратуры, Халилов является главным организатором схемы. Остальные участники - Данила Гоцуляк, Ален Навицкас и Мария Михеева - выполняли различные поручения Халилова, например, открывали расчетные счета, следили за поставками, забирали оборудование.
Речь идет о более чем 60 комплектах Starlink Mini Kit производства американской компании SpaceX, которые были доставлены в Россию. Устройство стоимостью несколько сотен евро обеспечивает доступ в интернет почти из любой точки. Европейский союз ввел запрет на передачу подобных систем России. Халилов договаривался с водителями грузового и пассажирского транспорта, чтобы они за плату тайно ввозили товары в Россию и передавали их конкретным лицам. В одном из эпизодов, по мнению прокурора, доказано, что 45 комплектов Starlink оказались на московском рынке «Горбушка», известном еще со времен СССР как место продажи электроники и музыкальных записей. Там оборудование было продано лицу, связанному с чеченским подразделением «Ахмат», поддерживающим российскую армию. Эти «старлинки» предназначались для отправки в оккупированный Россией Луганск. Позднее Халилов выслал часть доступов к этим устройствам, говорится в обвинении. «Эти товары приобретались фактически с корыстной целью, то есть ради наживы. Их финансировал Али Халилов и другие неустановленные лица из собственных средств. Далее они перепродавались в Россию и, на мой взгляд, попадали к лицам, связанным с вооруженными силами России», — сказал прокурор Роберт Урдзиньш.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину компания SpaceX, принадлежащая богатейшему человеку мира Илону Маску, обеспечивает Украину спутниковым интернетом. В то же время в начале прошлого года украинская военная разведка подтвердила, что связь Starlink используется и российской армией на оккупированных территориях Украины. Доступ к оборудованию россияне получают через посредников.
«Россия — самый крупный контрабандист среди всех стран. У них есть достаточно людей по всему миру, которые помогают им доставлять товары. Это стоит дороже, значительно дороже, но они находят пути»,
— говорит офицер штаба Земессардзе, майор НВС Янис Слайдиньш о попадании западной техники в Россию.
Современная война без интернет-связи немыслима — она необходима для коммуникации, дронов и других нужд. Примеры с поля боя подтверждают, что Россия способна получать самые разные виды техники. «Если мы посмотрим на сайт Главного управления разведки Украины в разделе sanctions, там хорошо видно, какие детали поступают из западных стран. В тех же дронах полно западных микросхем: китайские двигатели, американские микросхемы, немецкие, японские. Все они не являются военной продукцией, но как только их устанавливают в дрон, они становятся эффективным средством уничтожения живой силы или объектов», — добавляет Слайдиньш.
Известно, что в Латвии возможная организованная группа действовала с июня до середины октября прошлого года, когда Халилов был задержан, а при обыске изъяты ещё не реализованные комплекты Starlink. Однако не всех участников удалось установить. В деле фигурируют около 20 как установленных, так и несколько неустановленных лиц. «Есть и другие неустановленные лица, которые также участвовали в организованной группе — продавали товары, доставляли, хранили. По этим фактам продолжается досудебное расследование, поэтому дополнительные детали я комментировать не могу», — отметил прокурор.
Starlink-оборудование не было единственным в ассортименте обвиняемой группы. В Россию завозили и продавали купленные в западных магазинах военные рюкзаки, оптический прицел, калибратор и хронографы для измерения скорости снаряда, а также многочисленные метеоизмерители с баллистическим калькулятором. Эти приборы позволяют точно рассчитать точку прицеливания при стрельбе на дальние расстояния. «Это нужно либо снайперам, либо стрелкам на первой линии. Чтобы поразить цель на большом расстоянии, необходимо знать направление и силу ветра, а также другие факторы, влияющие на пулю», — поясняет Слайдиньш.
Также Халилов организовывал закупку пуль и гильз у польской компании, скрывая свою личность за болгарскими и немецкими фирмами, и ввоз этих товаров в Россию. Покупки указывают на наличие значительных денежных средств у участников. Например, счет, выставленный одной американской компанией, составил 100 тысяч евро за неопределенные товары, используемые в военной сфере. Прокуратура оценила общую стоимость заказанных товаров примерно в 200 тысяч евро.
На прошедшем заседании прокурор не успел завершить оглашение обвинения, ожидается, что он продолжит его на следующем заседании в ноябре. Адвокат Гоцуляка Артур Звейсалниекс после заседания заявил, что его клиент выскажет отношение к обвинению, когда оно будет полностью оглашено: «Сейчас я за него не могу высказывать его мнение о возможном участии и так далее. Как видите, он не находится под арестом, из этого можно заключить, что его роль была значительно меньше, чем у того, кто под арестом». Аналогично воздержалась от комментариев адвокат Навицкаса Хелена Пурвиня: «В следующий раз, когда [обвинение] будет оглашено, тогда и мой клиент выскажет своё отношение. Тогда мы сможем больше прокомментировать».
Прокурор не сомневается, что упомянутые товары попали к лицам, связанным с вооруженными силами России. Однако виновность обвиняемых ещё предстоит доказать в суде.