Системы Starlink для агрессоров через Ригу: в Латвии судят группу за поставки в армию РФ

Речь идет о более чем 60 комплектах Starlink Mini Kit производства американской компании SpaceX, которые были доставлены в Россию. Устройство стоимостью несколько сотен евро обеспечивает доступ в интернет почти из любой точки. Европейский союз ввел запрет на передачу подобных систем России. Халилов договаривался с водителями грузового и пассажирского транспорта, чтобы они за плату тайно ввозили товары в Россию и передавали их конкретным лицам. В одном из эпизодов, по мнению прокурора, доказано, что 45 комплектов Starlink оказались на московском рынке «Горбушка», известном еще со времен СССР как место продажи электроники и музыкальных записей. Там оборудование было продано лицу, связанному с чеченским подразделением «Ахмат», поддерживающим российскую армию. Эти «старлинки» предназначались для отправки в оккупированный Россией Луганск. Позднее Халилов выслал часть доступов к этим устройствам, говорится в обвинении. «Эти товары приобретались фактически с корыстной целью, то есть ради наживы. Их финансировал Али Халилов и другие неустановленные лица из собственных средств. Далее они перепродавались в Россию и, на мой взгляд, попадали к лицам, связанным с вооруженными силами России», — сказал прокурор Роберт Урдзиньш.