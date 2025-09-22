Ухудшение погоды привело к тому, что в Латвии подешевела электроэнергия
На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии значительно снизились. Об этом сообщает Latvenergo.
Системная цена Nord Pool упала до 21,55 евро/МВт·ч, что на 53% меньше, чем неделей ранее (45,55 евро/МВт·ч). В Латвии средняя цена на электроэнергию снизилась на 43% и составила 53,44 евро/МВт·ч, в Литве — на 44%, до 52,8 евро/МВт·ч (в обеих странах неделей ранее — 93,91 евро/МВт·ч). В Эстонии цена снизилась на 40% и составила 55,82 евро/МВт·ч (ранее — 93,44 евро/МВт·ч).
В Северных странах доступность атомных электростанций за неделю выросла на 6% и достигла 61%, что способствовало снижению цен. Выработка ветровых электростанций в регионе увеличилась на 16% и продолжает расти уже третью неделю подряд, тогда как выработка солнечных станций сократилась на 25% по сравнению с предыдущей неделей. И в Балтии, и в Северных странах на снижение цен главным образом повлияло увеличение выработки ветроэнергии.
Объем выработки электроэнергии в странах Балтии остался неизменным — всего произведено 315 ГВт·ч. В Латвии и Эстонии производство снизилось на 10% и составило соответственно 58 ГВт·ч и 76 ГВт·ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 8% — до 180 ГВт·ч.
За прошлую неделю объем выработки по отношению к потреблению составил: в Латвии — 48%, в Эстонии — 54%, в Литве — 89%. В целом в странах Балтии было произведено 68% от объема электроэнергии, потребленной в регионе.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по мнению экспертов, осенью в Латвии подорожает электроэнергия. Пока эти прогнозы не сбываются.