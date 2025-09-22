Ухудшение погоды привело к тому, что в Латвии подешевела электроэнергия

В Северных странах доступность атомных электростанций за неделю выросла на 6% и достигла 61%, что способствовало снижению цен. Выработка ветровых электростанций в регионе увеличилась на 16% и продолжает расти уже третью неделю подряд, тогда как выработка солнечных станций сократилась на 25% по сравнению с предыдущей неделей. И в Балтии, и в Северных странах на снижение цен главным образом повлияло увеличение выработки ветроэнергии.