Эксперты объяснили, почему осенью в Латвии подорожает электроэнергия

"У нас стало очень много солнечных панелей, увеличивается количество ветряных парков. И этим летом цена на электричество в биржевом пакете могла быть даже меньше 5 центов в среднем за месяц. Цена на бирже зависит из того, сколько стоит электричество именно в этот момент. Если достаточно дешевого электричества, а сегодня самое дешевое – это солнце, ветер и вода, значит, и стоимость электроэнергии низкая", – сказала представитель компании.