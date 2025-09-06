Эксперты объяснили, почему осенью в Латвии подорожает электроэнергия
Лето в странах Балтии было отмечено рекордно низкими ценами на электроэнергию. В годовом сравнении электричество на бирже в июле подешевело на 63%. Но осенью ситуация изменится. Об этом пишет rus.err.ee.
По словам менеджера по созданию продуктов компании Enefit (компания торгует электричество и в Эстонии и в Латвии) Юлии Вахтраорг, одним из основных факторов, повлиявших на стоимость электроэнергии этим летом, стало активное развитие "зеленой" энергетики. Сыграли свою роль и благоприятные погодные условия, кроме того, в Латвии зафиксировано рекордное производство гидроэлектроэнергии.
"У нас стало очень много солнечных панелей, увеличивается количество ветряных парков. И этим летом цена на электричество в биржевом пакете могла быть даже меньше 5 центов в среднем за месяц. Цена на бирже зависит из того, сколько стоит электричество именно в этот момент. Если достаточно дешевого электричества, а сегодня самое дешевое – это солнце, ветер и вода, значит, и стоимость электроэнергии низкая", – сказала представитель компании.
С приходом холодов ситуация на рынке меняется. Потребление растет, световой день сокращается, а значит, производство солнечной энергии падает. Повышенный спрос в пиковые часы будет покрываться за счет более дорогих источников энергии, например, газа, что неизбежно приведет к росту цен. В августе средняя цена одного киловатт с налогами приблизилась уже к 8 центам, а это выше летних показателей.
Кроме того, 1 сентября стало известно, что Estlink-1, электрическое соединение между Финляндией и Эстонией мощностью 350 МВт, будет находиться на ремонте в течение следующих трех недель. Это обстоятельство тоже будет стимулировать рост цен.
