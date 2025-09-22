Самый тонкий, самый легкий и вполне ремонтопригодный. Эксперты уже протестировали новый iPhone Air
Специалисты iFixit провели разборку iPhone Air и обнаружили, что несмотря на тонкий дизайн, устройство остаётся достаточно легко ремонтируемым благодаря модульной конструкции и удобному доступу к ключевым компонентам.
Эксперты iFixit провели традиционный разбор и анализ iPhone, выявив отличные новости о модели iPhone Air. Несмотря на ультратонкий дизайн, ремонт этого устройства оказался достаточно простым. Большинство деталей сосредоточено в верхней части корпуса, вокруг камеры.
Особое внимание iFixit уделяет аккумулятору, который остаётся очень лёгким для замены, во многом благодаря металлическому корпусу и специальным липким полоскам. Эти клейкие ленты Apple представила в прошлом году, они облегчают замену батарей, включая изделия сторонних производителей.
Кроме того, iPhone Air оснащён модульным USB-C портом, что упрощает его замену при поломке. Также отмечается, что благодаря новой конструкции средней рамки, впервые появившейся в iPhone 14, теперь можно открыть телефон, не затрагивая OLED-дисплей.
В итоге, iFixit присвоил iPhone Air оценку ремонтопригодности 7 из 10. Для сравнения, iPhone 16e и 16 Pro получили такую же оценку — 7/10.