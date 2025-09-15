Начало конца традиционных SIM-карт: какие изменения на рынке готовит новый iPhone Air

В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты. Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты, однако у экспертов нет сомнений, в каком направлении движутся производители.