Начало конца традиционных SIM-карт: какие изменения на рынке готовит новый iPhone Air
Apple представила первый глобальный iPhone без слота для физических SIM-карт - iPhone Air использует только технологию eSIM, что может ускорить переход всей индустрии к отказу от традиционных сим-карт и изменить взаимодействие с операторами, сообщает BBC.
Apple уже довольно долго поддерживает технологию eSIM — и с 2022 года продает в США телефоны, которые предполагают использование только электронных карточек. Но iPhone Air стал первым устройством компании на глобальном рынке без слота для традиционных SIM-карт.
Преимущество подобного подхода состоит, например, в том, что пользователям больше не нужно открывать крошечный слот для SIM-карты, чтобы поменять провайдера или план мобильной связи. В свою очередь аналитик Кестер Манн из компании CCS Insight считает, что заявление Apple «знаменует начало конца физической SIM-карты».
В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты. Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты, однако у экспертов нет сомнений, в каком направлении движутся производители.
«Со временем слот для SIM-карты вообще исчезнет», — сказал Паоло Пескаторе, технологический аналитик PP Foresight. Пескаторе говорит, что переход на eSIM дает «многочисленные преимущества», наиболее очевидное из которых — экономия места внутри телефона, что позволяет использовать батареи большего размера. Эксперт также подчеркнул, что для eSIM не нужна пластмасса, загрязняющая окружающую среду. А еще такие карты могут расширить выбор между операторами связи во время поездок за границу, что позволяет избежать «шокирующих счетов».
Ранее сообщалось, что в Латвии интерес к новому iPhone 17 на 30% выше, чем к предыдущей версии, но в целом люди нынче реже меняют телефоны.