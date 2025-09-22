Листайте TikTok высунутым языком! Новые функции iOS 26 "взорвали" соцсеть
Листайте TikTok высунутым языком! Новые функции iOS 26 "взорвали" соцсеть

В последнем обновлении iOS появилась возможность управлять смартфоном с помощью мимических выражений лица. Об этом нововведении активно заговорили пользователи TikTok.

В качестве управляющих сигналов можно использовать поднятие бровей, открывание рта, улыбку, высовывание языка, подмигивание, сморщивание носа или вытягивание губ влево и вправо. Каждому из этих жестов можно назначить определённую команду — например, переключение между приложениями, двойное нажатие, запуск камеры или создание скриншота.

Многие уже применяют эту функцию для прокрутки ленты TikTok, настроив свайп вверх на жест с высунутым языком.

Чтобы создать такую команду, нужно перейти в настройки смартфона, открыть раздел «Универсальный доступ» (Accessibility) и выбрать опцию «Отслеживание движения головы» (Head Tracking).

Кроме того, в iOS 26 добавили шесть новых рингтонов — ремиксов стандартной мелодии «Отражение». Они получили названия: «Жизнерадостный» («Buoyant»), «Мечтатель» («Dreamer»), «Технологичный» («Tech»), «Поп» («Pop»), «Отраженный» («Reflected») и «Всплеск» («Surge»).

