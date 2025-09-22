После трудного лета удача наконец-то улыбнется этим трем знакам зодиака
После трудного лета удача наконец-то улыбнется этим трем знакам зодиака

Лето 2025 года оказалось нелёгким для некоторых астрологических знаков, но теперь, когда энергия сменилась, всё начинает складываться куда проще.

Астрономическое лето официально завершилось, вместе с ним и напряжённая астрологическая энергия, которая сделала этот сезон непростым для некоторых. Но, по словам астролога Элизабет Бробек, самое тяжёлое уже позади, и жизнь становится гораздо легче для трёх знаков зодиака, переживших особенно трудное лето, пишет сайт yourtango.com.

От ощущения лёгкости до получения желаемого с минимальными усилиями — сейчас можно радикально улучшить свою жизнь. Сатурн перешёл в Рыбы, сезон затмений позади, а мы вступили в период Весов. И хотя это ощущение не будет длиться вечно, как минимум эти три знака наконец-то получат передышку, которую они заслужили.

1. Овен

Для Овнов лето было тяжёлым: дисциплинирующий Сатурн находился в их знаке большую часть времени. Но теперь, когда планета вернулась в Рыбы в рамках ретроградного движения, «вы почувствуете, будто жизнь перешла в лёгкий режим», — объясняет Бробек.

Не только настроение улучшится — появится ощущение облегчения. Возможен новый роман или старт творческого проекта. Даже если сейчас кажется, что всё не на своих местах, стоит немного потерпеть: жизнь скоро изменится к лучшему, главное — сохранять постоянство в усилиях.

2. Скорпион

Для Скорпионов лето оказалось особенно сложным, но теперь жизнь заметно упростится. Ожидается больше радости, новых возможностей для развлечений и улучшение личной жизни, говорит Бробек.

Кроме того, у многих представителей знака может появиться новый творческий проект. И пусть пока он выглядит шатким, в феврале «вселенная даст зелёный свет», и это значительно улучшит жизнь в долгосрочной перспективе.

3. Рак

Для Раков всё складывалось не так уж плохо благодаря счастливому Юпитеру в их знаке, хотя лето всё же принесло больше трудностей, чем ожидалось. Но сейчас Раки почувствуют, что жизнь заметно облегчилась, а возможности стали шире.

По словам астролога, стоит ожидать и путешествий — как для отдыха, так и по делам. Кроме того, «вполне возможно, что кто-то откроет для вас важную карьерную дверь».

Хорошая новость: эти благоприятные тенденции продлятся до февраля. Это значит, что позитивные изменения не ограничатся лишь одним месяцем. Карьера или новое творческое начинание получат серьёзный импульс, если продолжать работать и оставаться последовательными.

